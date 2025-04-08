“كورليو” الياباني.. حصان آلي رباعي الأرجل يعمل بالهيدروجين

كشفت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة عن إحدى أكثر مركباتها المستقبلية غرابة وإثارة: الروبوت “كورليو”، وهو مركبة ثنائية المقاعد تمشي على أربع أرجل، وتُوجَّه عبر حركات جسد الراكب، وتتميّز بقدرتها على اجتياز التضاريس الوعرة بفضل نظام رؤية مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تعمل “كورليو” بمحرك صغير سعة 150 سنتيمترًا مكعبًا يعمل بالهيدروجين، ويُنتج الماء النظيف فقط كمُخلف احتراق، ما يجعلها بديلًا صديقًا للبيئة مقارنة بالخيول التقليدية – دون ضوضاء أو روائح.

تم عرض النموذج الأولي للمركبة خلال فعالية تمهيدية لمعرض أوساكا كانساي 2025، وأكدت كاواساكي أن المشروع يأتي ضمن رؤية تنقل طموحة لعام 2050. وعلى الرغم من أن الفيديوهات الترويجية للمركبة تُظهر أداءً ديناميكيًا مذهلًا، مثل القفز بين الصخور والركض على أرض غير مستوية، فإن هذه اللقطات لا تزال محاكاة رقمية بالكامل (CGI).

يتميز “كورليو” بهيكل مرن مع مفاصل إضافية في الأرجل الخلفية لتعزيز التوازن وتحمل الصدمات، في حين تتيح له “الحوافر” المغطاة بالمطاط التماسك على الأسطح المختلفة. المقعد المعلق قابل للتعديل، ويوفر مساحة لراكب ثانٍ، ويُتحكّم بالمركبة من خلال مقود بسيط واستجابة لحركات الجسم.

وتتضمن المركبة شاشة عرض رقمية صغيرة، وزجاجًا أماميًا يُوحي بأنها قد تصل إلى سرعات عالية – ربما أكثر من 80 كلم/ساعة. كما صُممت لتضيء مسارها في الليل عبر أسهم ضوئية ترشد الراكب إلى الخطوة التالية.

ورغم أن “كورليو” يبدو أقرب إلى خيال علمي منها إلى منتج واقعي، فإن الفكرة نفسها ليست بعيدة المنال؛ إذ كشفت شركة XPeng الصينية مؤخرًا عن روبوت “يونيكورن” قابل للركوب للأطفال، ما يشير إلى تسارع تطور الروبوتات ذات الأرجل.

ورغم أن كاواساكي لم تكشف عن خطط إنتاج فعلية للمركبة، فإنها أكدت أنها جزء من دراسة مستقبلية لأنظمة التنقل، وليس من المستبعد أن يتحول الحلم إلى واقع مع حلول عام 2030.