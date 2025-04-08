مخاطر استخدام شواية الفحم في الأماكن المغلقة

حذرت حركة “المنزل الآمن” من خطورة استخدام شواية الفحم في الأماكن المغلقة؛ حيث لا يرفع ذلك خطر نشوب حريق فحسب، بل يرفع أيضا خطر الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون، والذي قد يؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت الحركة الألمانية أنه يتم إنتاج أول أكسيد الكربون عندما يتم حرق مصادر الطاقة مثل الخشب والفحم والغاز بشكل غير كامل، مشيرة إلى أن في كثير من الأحيان لا يتم ملاحظة أول أكسيد الكربون؛ نظرا لكونه عديم اللون والرائحة.

أعراض التسمم

وتتمثل أعراض الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون في الدوار والغثيان والقيء والصداع وطنين الأذن وضيق التنفس وضعف العضلات والاضطرابات البصرية، بالإضافة إلى تغير لون الجلد إلى اللون الأحمر الفاتح.

وفي حالة ملاحظة هذه الأعراض، فإنه ينبغي إطفاء الشواية على الفور والخروج إلى الهواء الطلق والاتصال بالإسعاف.