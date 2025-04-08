إدارة ترمب تفرض رسوما جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية

قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن رسوما جمركية بنسبة 104% على الواردات من الصين ستدخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بقليل، حتى مع تحرك إدارة ترامب للبدء سريعا في محادثات مع شركاء تجاريين آخرين مستهدفين بخطة التعريفات الجمركية الشاملة التي وضعها الرئيس دونالد ترمب .

وانخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون مستوى 5000 نقطة لأول مرة منذ ما يقرب من عام. انخفض المؤشر الآن بنسبة 18.9% عن أعلى مستوى له في 19 فبراير، وهو قريب من نسبة الانخفاض البالغة 20% التي تُميز سوق الهبوط.

خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 5.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي، وهي أعمق خسارة في أربعة أيام منذ إنشاء المؤشر القياسي في الخمسينيات، وفقا لبيانات بورصة لندن.