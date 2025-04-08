إلغائها اعتبر إعدام للملايين.. واشنطن تعمل على استئناف برامج مساعدات خارجية

قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحركت يوم الثلاثاء لإعادة العمل بستة برامج على الأقل للمساعدات الخارجية الأمريكية تم إلغاؤها مؤخرا.

وطلب جيريمي لوين القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو أيضا موظف في إدارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بريد إلكتروني داخلية إلغاء عمليات الإنهاء.

وذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن إدارة ترامب أنهت برامج المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من اثنتي عشرة دولة بما في ذلك أفغانستان واليمن والصومال وسوريا، والتي بلغ مجموعها أكثر من 1.3 مليار دولار.

قال لوين في رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها رويترز: “أعتذر عن كل هذا الجدل بشأن الجوائز”، مُضيفا: “هناك العديد من أصحاب المصلحة، وعلينا أن نحسن موازنة هذه المصالح المتضاربة – هذا خطئي وأتحمل مسؤوليته”.

وأشار مصدران، إلى أن التراجع عن القرار جاء بعد ضغوط من داخل الإدارة ومن الكونجرس، وبعد أن قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن إغلاق البرامج قد يكون بمثابة “حكم بالإعدام” على ملايين الأشخاص.