رينو تطلق سيارتها الكهربائية سينيك الجديدة

أعلنت شركة رينو عن إطلاق سيارتها الكهربائية Scenic الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، نظير سعر يبدأ من 41 ألف و400 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة Scenic الجديدة يمكن تصنيفها أيضا ضمن فئة الموديلات العائلية، وذلك عند النظر لما تقدمه من رحابة داخلية كبيرة، وعدد المقاعد البالغ 5 مقاعد، مع مستوى خاص من السلامة والأمان وراحة القيادة بفضل مجموعة تعليق خاصة.

وتظهر السيارة المدمجة بطول 4470 ملم وعرض 1864 ملم، كما تتوفر بقوة 125 كيلووات/170 حصان، مع بطارية سعة 60 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 430 كلم.

وتنطلق النسخة الثانية بقوة 160 كيلووات/218 حصان، مع بطارية سعة 87 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 611 كلم.

وتوفر السيارة العديد من مواضع التخزين، فضلا عن منفذ USB وحوامل للهواتف والحواسيب اللوحية والمشروبات، وحيز تحميل بسعة تصل إلى 1670 لترا.

وتزخر المقصورة الداخلية بالعديد من التجهيزات العصرية، فضلا عن توفير شاشة لمسية قياس 12 بوصة مع مميزات التحكم بالأوامر الصوتية ونظام الملاحة ومكيف الهواء.

وتعتمد السيارة على نظام ملتيميديا يستند على نظام التشغيل جوجل أندرويد، والذي يستخدم خرائط Google بالإضافة إلى التحكم بالأوامر الصوتية.