حالة الطقس.. فرص مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف الموج.

وعلى الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى متوسط الموج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.