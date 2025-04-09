مصادر “الوئام”.. اختبارات نهاية العام بمدارس مكة تبدأ 22 ذو القعدة.. والدور الثاني بعد الحج

محمد السويهري – مكة المكرمة

علمت “الوئام” من مصادرها أن إدارة تعليم مكة المكرمة عقدت اجتماعًا مع القيادات التعليمية يوم أمس، جرى خلاله مناقشة مواعيد نهاية العام الدراسي وترتيبات الاختبارات النهائية للطلاب.

وبحسب المعلومات، فإن الدوام الدراسي لطلاب وطالبات مكة المكرمة سينتهي بنهاية يوم الاثنين الموافق 28 من شهر ذو القعدة، على أن تنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث يوم الثلاثاء الموافق 22 ذو القعدة 1446هـ.

وأكدت المصادر أن الاختبار سيكون خلال اليوم الدراسي، وأن الاختبارات الشفوية ستكون عن بُعد.

وذكرت المصادر أن اختبارات الدور الثاني ستُعقد بعد إجازة الحج، بما يتيح للطلاب الوقت الكافي للاستعداد بعد انتهاء موسم الحج.

ومن المقرر أن يُعقد اليوم اجتماع آخر لمديري ومديرات المدارس في مكة، يتم خلاله إبلاغهم رسميًا بتقديم مواعيد الاختبارات وآلية تنفيذها، وذلك ضمن استعدادات التعليم المبكرة لاختتام العام الدراسي الحالي.