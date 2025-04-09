الدفعة الثانية من رسوم ترمب تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ، الأربعاء، بما في ذلك رسوم جمركية ضخمة بنسبة 104% على السلع الصينية،.

وبعد أن دخلت الجولة الأولى من الرسوم الشاملة التي لا تقل عن 10% على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين حيز التنفيذ، السبت، دخلت الرسوم الأعلى المرتبطة بالعجز التجاري حيز التنفيذ عند منتصف الليل (04:00 بتوقيت غرينتش صباح الأربعاء).

وقامت الحكومة الأمريكية بحساب الرسوم الجمركية لكل دولة بناء على عوامل تشمل العجز التجاري والدعم والتحكم في سعر الصرف، فالواردات من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ستواجه رسوما جمركية جديدة بنسبة 20 بالمئة.