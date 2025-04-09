زلزال بقوة 5 درجات يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات شمال شرق تايوان الأربعاء، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما تسبب باهتزاز المباني في العاصمة تايبيه.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال ضرب على عمق نحو 70 كيلومترا في مقاطعة ييلان، بالقرب من تايبيه.

وأفاد جهاز الإطفاء في ييلان لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وغالبا ما تتعرض تايوان للزلازل بسبب موقعها على حافتي صفيحتين تكتونيتين بالقرب من منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، التي تصنفها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على أنها الأكثر نشاطا زلزاليا في العالم.

وفي أبريل من عام 2024، ضرب زلزال بقوة 7,4 درجة الجزيرة وأسفر عن مقتل 17 شخصا، حيث اعتبره المسؤولون الأقوى منذ 25 عاما.