20 مصابا جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدن أوكرانية

أصيب 20 شخصا على الأقل بجروح جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء الأربعاء مدنا عدة في أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية.

وصرح سيرغي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، عبر تطبيق تليغرام عن إصابة 14 شخصا في المدينة بعد ضرب مسيرات لمبان، أحدهم إصابته بليغة. وتراوح أعمار الضحايا بين 18 و87 عاما.

وأعلن بوريس فيلاتوف، رئيس بلدية دنيبروبيتروفسك الواقعة جنوب شرق البلاد، عن تضرر خمسة مبان شاهقة.

وأفاد فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك، أيضا عبر تليغرام عن إصابة فتاة تبلغ 11 عاما مع والدتها وجدتها في كراماتورسك إثر “هجوم مكثف بطائرات مسيرة روسية”.

وأصيب ثلاثة أشخاص أيضا بجروح جراء استهداف نحو عشرين طائرة مسيرة روسية مبان سكنية ومنشآت صناعية في خاركيف (شرق)، بحسب مكتب المدعي العام الإقليمي.

وفي روسيا، أعلن حاكم منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا اعتراض عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية، دون أن تتسبب في وقوع إصابات.

وأدى سقوط صاروخ روسي الجمعة على منطقة سكنية قرب ملعب للأطفال في مدينة كريفي مسقط رأس فلاديمير زيلينسكي، عن مقتل 20 شخصا، بينهم العديد من الأطفال، وفقا لكييف.