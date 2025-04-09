الصين تتعهد بـ”إجراءات حازمة وفعالة” ردا على رسوم ترمب الجمركية

تعهدت الصين باتخاذ “إجراءات حاسمة وفعالة” لحماية حقوقها ومصالحها، بعد أن دخلت الرسوم الجمركية البالغة 104% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الواردات الصينية حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وقال متحدث الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: “لا تزال الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية تعسفية على الصين وتمارس ضغوطًا شديدة بلا هوادة، تعارض الصين بشدة هذا السلوك المتسلط والمتنمر، ولن تقبل به أبدًا”.

وأضاف لين “إذا تجاهلت الولايات المتحدة مصالح البلدين والمجتمع الدولي وأصرت على شن حرب جمركية وحرب تجارية، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن حرمان الشعب الصيني من الحق المشروع في التنمية، ولا يمكن المساس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية”.