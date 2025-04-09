“Nova Reel” من أمازون.. تحديث يتيح إنشاء فيديوهات تصل لدقيقتين

أعلنت شركة أمازون عن تحديث جديد لنموذجها “Nova Reel” المتقدم لتوليد الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح النموذج الآن قادرًا على إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقتين.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود أمازون لدخول سوق توليد الفيديوهات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد منافسة متزايدة من شركات رائدة مثل OpenAI وجوجل.

وكانت أمازون قد طرحت لأول مرة نموذج “Nova Reel” في ديسمبر 2024، كأحد خطواتها الريادية في مجال الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي، النسخة المحدثة للنموذج توفر للمستخدمين إمكانية توليد مقاطع فيديو تتكون من لقطات متعددة، مع الحفاظ على أسلوب بصري متسق بين المشاهد المختلفة.

ومن أبرز المميزات الجديدة التي أضافها الإصدار 1.1 للنموذج، هو قدرة المستخدمين على إدخال وصف نصي يصل إلى 4000 حرف، مما يتيح لهم إنتاج مقاطع فيديو تتضمن لقطات متتابعة، تستمر كل منها لمدة ست ثوانٍ.

كما تم تضمين وضع “Multishot Manual”، الذي يتيح مزيدًا من التحكم في تكوين المشاهد من خلال إدخال صورة بدقة 1280×720 بكسل، إلى جانب وصف نصي لا يتجاوز 512 حرفًا، وهو ما يسمح للمستخدم بإنشاء فيديو يتضمن حتى 20 لقطة.

وتتوفر النسخة الجديدة من “Nova Reel” عبر منصات أمازون السحابية AWS، بما في ذلك منصة “Bedrock” المخصصة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الصدد، يتطلب الوصول إلى النموذج إذنًا خاصًا من المطورين.

رغم هذه التطورات، تثار بعض التساؤلات حول التزام أمازون بأخلاقيات استخدام البيانات في تدريب نموذجها، فعادةً ما يتم تدريب النماذج المُولدة للفيديو على العديد من المقاطع المختلفة، ما قد يشمل محتوى محميًا بحقوق النشر دون إذن من أصحاب هذه الحقوق. مما قد يعرض المستخدمين لمخاطر قانونية في حال تم إنشاء محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

ورغم أن أمازون لم تكشف بعد عن مصدر بيانات التدريب لنموذج “Nova Reel”، ولم توفر وسيلة واضحة لصنّاع المحتوى للتحقق من استخدام مقاطعهم في عملية التدريب، أكدت الشركة أنها ستوفر الحماية القانونية لمستخدمي خدماتها السحابية AWS في حال تم رفع دعاوى حقوق نشر ضدهم، وذلك تماشيًا مع سياستها في تعويض المتضررين.