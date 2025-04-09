أدوية الاكتئاب تزيد خطر الموت المفاجئ بالنوبات القلبية

كشفت دراسة أوروبية حديثة عن أن تناول أدوية علاج الاكتئاب يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة المفاجئة نتيجة النوبات القلبية.

الدراسة، التي تم عرض نتائجها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الأسبوع الماضي، أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب، مع تزايد هذا الخطر كلما طالت فترة تناول الأدوية.

وأوضحت جاسمين موكانوفيتش، رئيسة فريق الدراسة من مركز “ريجزهوسبيتاليت” لأمراض القلب في كوبنهاغن، أن “المدة الزمنية لتناول أدوية الاكتئاب ترتبط بشكل كبير بزيادة خطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية”.

وأضافت أن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية لمدة ست سنوات أو أكثر يواجهون مخاطر أعلى من أولئك الذين يتناولون الأدوية لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مقارنة بمن لا يتناولون الأدوية من الأساس.

استندت الدراسة إلى فحص حالات الوفاة في الدنمارك لعام 2010، مع التركيز على الأشخاص الذين كانوا يتناولون أدوية الاكتئاب، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الأدوية لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كانوا أكثر عرضة للوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية بنسبة 56%.

أما في حالة تناول الأدوية لأكثر من ست سنوات، فإن هذا الخطر يتضاعف بشكل ملحوظ.

كما أشار الباحثون إلى أن مخاطر الوفاة المفاجئة كانت أكثر وضوحًا لدى الشباب مقارنة بكبار السن، مما يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ الحذر عند استخدام أدوية الاكتئاب لفترات طويلة.