الذكاء الاصطناعي في السعودية.. إنجازات ترسخ ريادة المملكة عالميا

جاء تَصدر المملكة العربية السعودية، للعالم، في تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى نسبة الإناث إلى الذكور، مع تحقيق تقدم ملحوظ في نمو الوظائف في هذا المجال، واستقطاب الكفاءات، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، وفقا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2025 الصادر عن معهد الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان (HAI) التابع لجامعة ستانفورد، ليشير إلى نجاح جهود السعودية في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي.

تمكين المرأة في قطاع الذكاء الاصطناعي

وحققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في تمكين المرأة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على نجاح السياسات والمبادرات الوطنية الطموحة التي تعزز مشاركة المرأة وريادتها في مجال التكنولوجيا، حيث يتماشى هذا الإنجاز بشكل مثالي مع رؤية السعودية 2030، ويدعمه برامج تدريبية متقدمة ومبادرات تطوير مهني، مما عزز بشكل كبير حضور الكفاءات النسائية في منظومة الذكاء الاصطناعي بالمملكة.

نمو وظائف الذكاء الاصطناعي في المملكة

وفي نفس الإطار، حققت المملكة المركز الثالث عالميًا في نمو وظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2024، والمركز الرابع في عدد نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. ووفقًا للتقرير، تتفوق المملكة العربية السعودية بين سبع دول نشرت نماذج متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وفرنسا، وكندا، وجمهورية كوريا.

استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي

وعلى جانب آخر، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة عالميًا في استقطاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد جاذبيتها المتزايدة كمركز للابتكار، حيث هيأت المملكة بيئة مستقرة وداعمة للبحث والتطوير في هذا المجال، مما جعلها وجهة جاذبة للمهنيين المهرة.

ترسيخ ريادة السعودية

تعكس هذه الإنجازات المساعي الاستراتيجية للمملكة لترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، بقيادة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومن خلال تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير أطر السياسات، وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة الابتكار، تلتزم سدايا بالارتقاء بمكانة المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا

في مجال تمكين المرأة، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) العديد من المبادرات ذات الأثر الكبير. من بينها برنامج “ارتقاء” – الذي طُوّر بالشراكة مع جوجل كلاود – والذي يهدف إلى تمكين أكثر من 25 ألف امرأة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتشمل الجهود الإضافية معسكرات تدريبية متخصصة وبرامج بناء قدرات مصممة لتمكين المرأة السعودية من الريادة محليًا ودوليًا في قطاع الذكاء الاصطناعي.

مرجع دولي موثوق

يعد مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي بمثابة مرجع دولي موثوق لصناع السياسات والباحثين وخبراء الصناعة الذين يهدفون إلى فهم الحالة الحالية والاتجاهات الناشئة للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.