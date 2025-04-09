صمت صيني أمام الرسوم الأمريكية الجديدة يريح الأسواق

اختارت الصين الصمت بدلاً من المبادرة الفورية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على بكين ودخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، في تحول ملحوظ عن ردودها السابقة خلال فترات التصعيد التجاري حين كانت تستجيب خلال دقائق.

ووفقًا لوكالة “بلومبرغ” لم تُعلن بكين عن أي إجراءات انتقامية بعد ساعات من دخول الحزمة الأخيرة من الرسوم المتبادلة حيّز التنفيذ، صباح الأربعاء.

هذا الهدوء يتناقض مع ما حدث في شهري فبراير ومارس الماضيين، عندما سارعت الصين إلى الرد الفوري على خطوات مماثلة من واشنطن.

منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير، دخلت العلاقات التجارية بين البلدين في حلقة جديدة من الرسوم المتبادلة، دون أن يعقد الرئيس الأمريكي حتى الآن أي اتصال مباشر بنظيره الصيني شي جين بينغ، رغم مرور أكثر من شهرين على توليه المنصب.

وساهم هذا التأخر غير المعتاد في التخفيف من حدة التوتر في الأسواق، التي تعرضت لموجة بيع حادة في الأيام الأخيرة، حيث قلّص مؤشر هانج سنج الصيني خسائره، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 4.4% في بداية تداولات الأربعاء.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الثلاثاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 104% على الصين، بعدما رفضت بكين إلغاء رسومها الجمركية المضادة بنسبة 34% على البضائع الأمريكية.