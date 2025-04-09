بكين تنفي مشاركة صينيين في القتال إلى جانب روسيا بأوكرانيا

نفت بكين، اليوم الأربعاء، صحة الاتهامات الأوكرانية بوجود أعداد كبيرة من المواطنين الصينيين يقاتلون ضمن صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة تمامًا”.

ويأتي هذا النفي بعد تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، قال فيها إن قوات بلاده أسرت رجلين صينيين خلال مواجهات في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، مشيرًا إلى امتلاك معلومات تشير إلى وجود “عدد أكبر بكثير” من المقاتلين الصينيين يشاركون في العمليات العسكرية الروسية.

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وتُعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها أوكرانيا اتهامًا مباشرًا للصين بوجود عناصر تقاتل فعليًا إلى جانب موسكو منذ اندلاع الحرب قبل نحو ثلاث سنوات.

وفي رده على هذه التصريحات، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن بلاده تؤدي “دورًا بنّاءً” في الدفع نحو حل سياسي للأزمة الأوكرانية، مجددًا نفي أي تورط صيني في النزاع العسكري.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الخارجية الأوكرانية استدعت القائم بالأعمال الصيني في كييف، مطالبة بإيضاحات حول هذه المعلومات.

وكتب على منصة “إكس” أن “وجود مقاتلين صينيين في صفوف الجيش الروسي يثير تساؤلات جدية بشأن موقف الصين المعلن من السلام، ويقوّض مصداقيتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي”.