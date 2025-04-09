الصين ترفع الرسوم الجمركية على أمريكا إلى 84%

أعلنت الصين عن رفع رسومها الجمركية الانتقامية على الواردات الأمريكية من 34% إلى 84%، وذلك اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، في تصعيد جديد ضمن النزاع التجاري المتجدد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت بكين قد أفادت الأسبوع الماضي بأنها تعتزم فرض رسوم بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية، لكنها سرعان ما شددت موقفها بعد دخول قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم بفرض رسوم جمركية تصل إلى 104% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

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وفي تقرير رسمي صدر اليوم، تعهدت الصين بـ”النضال حتى النهاية” في مواجهة الإجراءات الأمريكية، مؤكدة أن علاقات التجارة بين البلدين لا تشهد اختلالًا، ومشددة على أنها ستتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحها الاقتصادية.