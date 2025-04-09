فرنسا ترد على رسوم ترمب بدعوة شركاتها لتعليق استثماراتها في أمريكا

دعا وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي الأربعاء الشركات الفرنسية إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة في ظل الخلافات القائمة بين فرنسا وأوروبا وبين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقال فيراتشي لإذاعة فرانس إنفو “نقول: علقوا استثماراتكم، في هذه المرحلة المعقدة للغاية، نحن الآن في حالة من الارتباك الشديد، الاستثمارات التي كانت متوقعة أصبحت الآن غير مؤكدة”.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رد حازم من الاتحاد الأوروبي على رسوم ترمب، ربما يشمل الخدمات الرقمية الأمريكية، كما حث أيضا الشركات الفرنسية على تعليق خططها الاستثمارية في الولايات المتحدة حتى يتضح الموقف.