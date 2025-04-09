الأسواق العالمية تتراجع بفعل تهديدات ترمب التجارية

سجلت مؤشرات الأسهم في آسيا وأوروبا تراجعًا جماعيًا، اليوم الأربعاء، بعد دخول زيادات الرسوم الجمركية الأخيرة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيز التنفيذ، بالتزامن مع تلويحه بفرض رسوم إضافية على واردات الأدوية.

تصريحات ترمب، التي ألقاها مساء أمس الثلاثاء، تضمنت تعهده بفرض رسوم جمركية على الأدوية في إطار مساعيه لتشجيع التصنيع المحلي، ما زاد من حدة القلق في الأسواق، التي تعاني أصلاً من اضطرابات متواصلة بسبب حالة الغموض بشأن الخطوات المقبلة في الحرب التجارية.

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في أوروبا، تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 4.2% مسجلًا 19796.83 نقطة، بينما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بالنسبة ذاتها إلى 6930.62 نقطة، وخسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني 2.2% ليصل إلى 7735.72 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 3.9% إلى مستوى 31714.03 نقطة.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، عقد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اجتماعًا مع كبار المسؤولين الماليين، داعيًا إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية شركات صناعة السيارات وغيرها من القطاعات المتضررة.

في المقابل، سجل مؤشر هانج سنج في هونج كونج ارتفاعًا بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3%.

وتكبدت تايوان أكبر خسائر في المنطقة، حيث هوى مؤشر تايكس بنسبة 5.8%، وسط ضغوط كبيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.7% إلى 223.70 نقطة، فيما أعلنت الحكومة الكورية عن خطط لدعم شركات صناعة السيارات المتعثرة.

وفي أستراليا، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 بنسبة 1.8% ليصل إلى 7375 نقطة، وتراجعت الأسهم في نيوزيلندا كذلك، أما الهند، انخفض مؤشر سينسكس بنسبة 0.5%، بعد أن خفّض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي، كما تراجع مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 0.8%.

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الضغوط امتدت إلى وول ستريت، حيث أغلقت المؤشرات الأمريكية على تراجع مساء الثلاثاء انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% بعدما صعد في وقت مبكر بنسبة 4.1%، ليصبح الآن منخفضًا بحوالي 19% عن ذروته المسجلة في فبراير الماضي. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1%.

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.95 دولار إلى 57.63 دولارًا للبرميل، كما انخفض سعر خام برنت القياسي العالمي بمقدار 2.02 دولار إلى 60.80 دولارًا للبرميل.

أما سوق العملات، فقد تراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 145.30 ينًا من 146.29 ينًا، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1035 دولار من 1.0995 دولار.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بمقدار 74 دولارًا لتصل إلى 3063 دولارًا للأوقية.