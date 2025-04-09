الصين: الفلبين أرسلت إمدادات إلى سفينة حربية في جزيرة مرجانية متنازع عليها

قال خفر السواحل الصيني، إنه سمح لسفينة مدنية فلبينية بتسليم مؤن لسفينة حربية “راسية بشكل غير قانوني” في جزيرة توماس الثانية وهي جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقالت قوات خفر السواحل الصينية، في بيان، إنها استجوبت السفينة الفلبينية وراقبتها طوال مهمة الإمداد التي قامت بها، وحثت الفلبين على العمل مع الصين لإدارة الوضع البحري.

وتبادلت الصين والفلبين الاتهامات لعدة أشهر بشأن المناورات في جزيرة توماس الثانية، وهي جزيرة مرجانية تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا والتي تمتد لمسافة 200 ميل بحري في بحر الصين الجنوبي.