48% نمو السجلات التجارية المُصدرة بالربع الأول من 2025

أصدرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في السعودية.

وتطرقت النشرة لتطوير البيئة التشريعية بنفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت بممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى السعودية.

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وأعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 48% حيث أُصدر أكثر من 154 ألف سجل تجاري، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري بجميع مناطق السعودية.

وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: تقنيات الواقع الافتراضي، والمعزز والحوسبة السحابية، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية -عن بعد- وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.

وتناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 6%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 41322 سجلًا تجاريًا.