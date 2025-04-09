إنذار صامت.. ضعف السمع يكشف عن خلل خطير في القلب

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود ارتباط بين ضعف السمع وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب، وهو ما قد يمهد الطريق لاعتماد فحوص السمع كجزء أساسي من التقييمات الصحية للوقاية من أمراض القلب.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أجرى فريق من الباحثين الصينيين تحليلاً لبيانات أكثر من 164 ألف شخص خضعوا لاختبارات سمعية مصممة لقياس ما يُعرف بـ”عتبة استقبال الكلام” (SRT)، وهي أدنى مستوى صوت يمكن سماعه لفهم الكلمات المنطوقة.

وخلال متابعة استمرت لأكثر من 11 عاماً، سجلت حالات إصابة بقصور القلب لدى أكثر من 4 آلاف مشارك، وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين سجلوا مستويات أعلى من العتبة السمعية -أي أنهم يحتاجون إلى صوت أعلى لفهم الحديث- كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض القلبي المزمن.

وأوضح الباحثون أن المشاركين الذين يعانون من ضعف في السمع أو يستخدمون أجهزة مساعدة سمعية، واجهوا مخاطر أكبر للإصابة بقصور القلب، مقارنة بمن يتمتعون بقدرات سمعية طبيعية.

ولم يقتصر تأثير ضعف السمع على القلب فحسب، بل ارتبط أيضاً بارتفاع معدلات الضيق النفسي والعزلة الاجتماعية والسمات العصابية، خصوصاً لدى من لا يستخدمون أجهزة سمعية.

وأكد الفريق أن هذه النتائج تُعد الأولى من نوعها التي تُظهر علاقة مباشرة بين ضعف السمع وخطر الإصابة بقصور القلب على مستوى السكان عامة، ودعوا إلى إدراج تقييمات السمع ضمن الفحوصات الطبية الروتينية، للمساهمة في الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة لأمراض القلب والأوعية الدموية.