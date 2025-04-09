اجتماع سعودي إيطالي لبحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، اجتماعاً مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور ستيفانيا كراكسي والوفد المرافق لها.

وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة ابرز المستجدات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، مدير عام الإدارة العامة للدبلوماسية البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني المشرف على ادارة المنتديات والمؤتمرات الدولية الدكتور سليمان محمد العنبر وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة السيد كارلو بالدوتشي.