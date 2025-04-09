الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الخاص أكتوبر المقبل

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC” عن تنظيم منتدى الاستثمار الخاص “Private Capital Forum 2025″، الذي يركز على منظومة الاستثمار الخاص “الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء والدين الخاص”، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي “KAFD” بالرياض يومي 22 و23 أكتوبر 2025.

وأوضحت أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الاستثمار الخاص بالتركيز على الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص، وسيشكل نقطة التقاء محورية لمدراء الصناديق الاستثمارية والمستثمرين في الصناديق، وستناقش جلسات الملتقى معايير جديدة للنمو وستكشف أطر الحوكمة المتطورة، بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم.

وسيتناول المنتدى موضوعات عدة من أبرزها الاتجاهات المستقبلية في منظومة الاستثمار الخاص، والفرص المتاحة في السوق السعودي للمستثمرين الدوليين والإقليميين، والتعريف بالاستراتيجيات والاتجاهات والتحديات المشتركة.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة SVC الدكتور نبيل كوشك:”نظرًا للنمو غير المسبوق لمنظومة الاستثمار الخاص في المملكة فإن المنتدى في نسخته الأولى يعد فرصة للارتقاء بمنظومة الاستثمار الخاص السعودية إلى فضاء أوسع، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية والتعرف على الفرص المحلية، ومناقشة أحدث التطورات وأفضل الممارسات والمنهجيات الدولية فيما يخص الاستثمار الخاص”.

وأضاف “نحن في SVC نتطلع لمستقبل أكثر ازدهارًا وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمارية مناسبة بناءً على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقًا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.