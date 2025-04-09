“تاسي” يخسر 1.82% ويظل فوق 11 ألف نقطة

تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، متأثرًا بضغوط الحرب التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، لكنه ظل فوق مستوى 11 ألف نقطة، وخسر المؤشر 206.11 نقطة بنسبة 1.82%، ليصل إلى 11096.65 نقطة.

ووصلت قيمة التداولات في نهاية جلسة الأربعاء، إلى أكثر من 6.8 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 353.1 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 688.8 ألف صفقة.

أداء الأسهم

ارتفعت أسهم 23 شركة فقط من إجمالي الشركات المسجلة بالسوق البالغة 253 شركة، كان من أبرزها رؤوم وتكافل الراجحي وصناعة الورق والموسى وسدافكو، حيث تراوحت مكاسبها بين 3.56% إلى 1.55%.

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في المقابل، تراجعت 225 شركة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة البلاد وصدر والمملكة وسيسكو القابضة ودراية، حيث تراوحت خسائرها بين 6.39% إلى 5.83%.

السوق الموازية

فقد مؤشر السوق الموازية “نمو” في نهاية جلسة الأربعاء بمقدار 103.58 نقطة، بنسبة 0.36%، ليغلق عند 28369.89 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات أكثر من 25.4 مليون ريال.