عواصف ترابية ورياح نشطة على طريف

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من عواصف ترابية ورياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريف بمنطقة ‏الحدود الشمالية.

وأوضح المركز أن العواصف الترابية والرياح النشطة ستؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية‎، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة ‏مساءً‎.

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وتوقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

ولاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.