أكاديمي فلسطيني لـ”الوئام”: إسرائيل تمارس إبادة جماعية للأطفال وسط عجز دولي

الوئام – خاص

تتوالى أشكال الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة دون توقف أو هدنة حقيقية، فيما حذرت الصحة الفلسطينية، من أن منع إسرائيل إدخال اللقاحات الضرورية ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة، «يشكل قنبلة موقوتة» تهدد بتفشي الوباء.

عجز دولي

ويقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: “لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في ظل عجز دولي يوفر حتى حماية لأطفال فلسطين”.

وباء شلل الأطفال

ويضيف الرقب، في حديث خاص لـ”الوئام”: “منظمة الصحة العالمية تؤكد حاجة ما يزيد عن 600 ألف طفل فلسطيني للقاح شلل الأطفال وفي حال عدم توفره سيحدث وباء شلل الأطفال مما سيعرض مئات الآلاف للإعاقة وهذا ما يريده الاحتلال الإسرائيلي”.

جرائم الاحتلال

الأكاديمي الفلسطيني يضيف متابعًا: “عدم مقدرة المؤسسات الدولية على وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي جعله يتمادى في عمليات القتل واستهداف أطفال الشعب الفلسطيني.

وهذا واضح من خلال ارتفاع نسبة الشهداء من الأطفال حيث تجاوزت ٣٥% من إجمالي الشهداء، فضلًا عن نقص مياه الشرب والطعام، وكل هذه عوامل تؤسس لتفشي أمراض عديدة بين الشعب الفلسطيني في غزة”.

حصار كبير

واختتم أيمن الرقب، حديثه بالقول: “هذه الحرب تكشف زيف مؤسسات المجتمع الدولي الذي أصبح غير قادر على إدخال زجاجة مياه لشعب محاصر في قطاع غزة، وهذا العجز الدولي سيزيد من جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني”.