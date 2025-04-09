الحرب التجارية تشتعل.. أوروبا تُشهر سلاح الرسوم الانتقامية ضد واشنطن

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية أولية تتراوح بين 10% و25% على السلع القادمة من الولايات المتحدة، في خطوة تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وفقًا لما أعلنته المفوضية الأوروبية.

ووفقا لحسابات الاتحاد الأوروبي، تطال الإجراءات الأمريكية على صادرات بقيمة 26 مليار يورو (28.8 مليار دولار)، وتُفاقم هذه الخطوة الحرب التجارية المتصاعدة عبر الأطلسي.

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وتتضمن قائمة السلع المستهدفة بالرسوم الأوروبية بنودًا مثل الجينز والدراجات النارية الأمريكية، بينما تم استثناء الويسكي والمشروبات الكحولية من القائمة النهائية.

وتعتزم بروكسل توسيع هذه الإجراءات خلال الأشهر المقبلة، بدءًا من منتصف مايو، لتشمل منتجات إضافية مثل لحوم البقر والدواجن والحمضيات كالبرتقال والجريب فروت. كما سيتم فرض رسوم جديدة على المكسرات وفول الصويا مع بداية ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات ردًا على قرار أمريكي بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية قبل نحو شهر، مما زاد من حدة التوترات التجارية بين الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرًا تعريفة شاملة بنسبة 20% على معظم الصادرات الأوروبية، إضافة إلى أخرى بنسبة 25% تستهدف السيارات وبعض قطع الغيار.

وفي تصعيد إضافي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نيته فرض تعريفات جديدة على منتجات مثل الأخشاب، ورقائق أشباه الموصلات، والأدوية، في خطوة قد تطال واردات أوروبية بقيمة تقترب من 380 مليار يورو.