14 اكتشاف جديد للزيت العربي والغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية والربع الخالي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، عن تحقيق شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” لـ14 اكتشافًا جديدًا لمكامن وحقول الزيت العربي والغاز الطبيعي، وذلك في كل من المنطقة الشرقية والربع الخالي، شملت 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، إضافة إلى حقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي.

ورفع وزير الطاقة بهذه المناسبة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما تحقق من إنجازات، داعيًا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.

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وأوضح وزير الطاقة أن حقل الزيت “الجبو” اكتُشف في المنطقة الشرقية، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من البئر “الجبو-1” بمعدل 800 برميل يوميًا. كما تم اكتشاف حقل الزيت “صياهد” بعد تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في البئر “صياهد-2” بمعدل 630 برميلًا في اليوم، إلى جانب حقل “عيفان” الذي تدفق فيه الزيت العربي الخفيف جدًا من البئر “عيفان-2” بمعدل 2840 برميلًا يوميًا، مصحوبًا بنحو 0.44 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى اكتشاف مكمن “الجبيلة” في حقل “البري”، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف في البئر “البري-907” بمعدل 520 برميلًا يوميًا، مصحوبًا بـ 0.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، بالإضافة إلى اكتشاف مكمن “عنيزة-أ” في حقل “مزاليج”، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف الممتاز من البئر “مزاليج-64” بمعدل 1011 برميلًا في اليوم، مع نحو 0.92 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

وفي منطقة الربع الخالي، تم اكتشاف حقل “نوير” بعد تدفق الزيت العربي المتوسط من البئر “نوير-1” بمعدل 1800 برميل يوميًا، مصحوبًا بـ 0.55 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. كما تم اكتشاف حقل “الضمداء”، حيث تدفق الزيت العربي المتوسط من مكمن “مشرف-ج” في البئر “الضمداء-1” بمعدل 200 برميل يوميًا، إضافة إلى تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من مكمن “مشرف-د” في البئر نفسها بمعدل 115 برميلًا في اليوم. كذلك اكتُشف حقل “قرقاص” بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط في البئر “قرقاص-1” بمعدل 210 براميل يوميًا.

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وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أشار وزير الطاقة إلى أن حقل “الغزلان” اكتُشف في المنطقة الشرقية بعد تدفق الغاز من البئر “الغزلان-1” في مكمن “عنيزة ب/ج” بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، مصحوبًا بـ 2525 برميلًا من المكثفات. كما تم اكتشاف حقل “آرام”، حيث تدفق الغاز الطبيعي من البئر “آرام-1” في نفس المكمن بمعدل 24 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، مع 3000 برميل من المكثفات.

واكتُشف أيضًا مكمن “القصيباء” في حقل “المحواز” بالمنطقة الشرقية، حيث تدفق الغاز الطبيعي غير التقليدي من البئر “المحواز-193101” بمعدل 3.5 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميًا، مصحوبًا بـ 485 برميلًا من المكثفات.

وفي الربع الخالي، تم اكتشاف مكمن “العرب-ج” في حقل “مرزوق”، حيث تدفق الغاز من البئر “مرزوق-8” بمعدل 9.5 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم. كما تم اكتشاف مكمن “العرب-د” في نفس البئر، حيث بلغ معدل تدفق الغاز الطبيعي 10 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميًا، بالإضافة إلى اكتشاف مكمن “الجبيلة العلوي” الذي تدفق الغاز فيه من البئر ذاتها بمعدل 1.5 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.

واختتم وزير الطاقة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاكتشافات تمثل إضافة نوعية تعزز المكانة الريادية للمملكة على مستوى العالم في قطاع الطاقة، وتبرهن على امتلاكها لمكامن هيدروكربونية غنية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، ويعزز قدرة المملكة على تلبية احتياجات الطاقة محليًا وعالميًا بكفاءة واستدامة على مدى عقود، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهدافها في الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة العالمي.