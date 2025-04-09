اللعب.. علاج فعال يساعد الأطفال المصابين بالتوحد على تطوير مهاراتهم

آلاء ناصر النجار – أخصائية التخاطُب وتعديل السلوك

يعد اضطراب طيف التوحد من الحالات التي تؤثر بشدة في قدرة الطفل على التواصل والتفاعل مع الغير، لكن التدخل المبكر واستخدام العلاجات المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تحسين جودة حياته.

وفي السطور التالية، نوضح أهم العلاجات الفعالة التي قد تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على تطوير مهاراتهم وتقليل الأعراض المصاحبة للحالة.

يمكن أن يحسن العلاج باللعب مهارات الأطفال التوحديين الاجتماعية والعاطفية، ويساعدهم في التفكير بأساليب مختلفة، ويحسن مهاراتهم اللغوية والتواصلية، كما قد يوسع طريقة لعبهم بالألعاب وتواصلهم مع الآخرين.

غالبًا ما يلعب الأطفال المصابون بالتوحد بشكل مختلف عن غيرهم، ومن المرجح أن ينصب تركيزهم على أجزاء اللعبة (مثل العجلات) بدلًا من اللعبة بأكملها، أيضًا فهم يتظاهرون باللعب مثل غيرهم من الأطفال، وقد لا يرغبون في اللعب معهم.

ويمكن للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الاستفادة من أنواع عدة من العلاج باللعب، حيث أن اللعب على الأرض أحد أنواع العلاج باللعب الشائعة، حيث يجلس الأب أو الأم أو المعلم أو الاختصاصي المعالج على الأرض للعب مع الطفل وفقًا لرغباته، وتنضم إليهم باللعب بطريقة لعب طفلك نفسها، ثم تضيف شيئًا جديدًا إلى اللعبة.

وتشير الدراسات إلى أن معظم الأطفال الذين يتلقون جلسات اللعب المباشر مدة 25 ساعة أسبوعيًا مدة عامين أو أكثر يتحسنون في جميع جوانب النمو.