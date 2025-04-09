“هيئة التراث” تعلن عن اكتشاف أطول سجل مناخي بالجزيرة العربية

أعلنت هيئة التراث، اليوم الأربعاء، عن دراسة لأطول سجل مناخي في الجزيرة العربية يعتمد على الترسبات الكهفية والذي يعد حقيقة من أطول السجلات المناخية بالعالم حيث يغطي فترة زمنية طويلة جدا تبلغ 8 ملايين سنة.

وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدراسعة هي الأطول للسجل المناخي في الجزيرة العربية ويعتبر من أطول السجلات في العالم.

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الدراسة العلمية التي كشفت عنها هيئة التراث اليوم، تحمل عنوانًا “تعاقب الفترات الرطبة المطيرة في الجزيرة العربية خلال الـ 8 ملايين سنة الماضية”

وأوضحت أن الاكتشاف العلمي سيصدر في مجلة Nature وهي واحدة من المجلات العالمية العلمية المرموقة.

ويعقد المؤتمر بحضور عددٍ من الباحثين والمتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث ستُعرض أبرز نتائج الدراسة، ومناقشة تأثيرها على فهم التاريخ الطبيعي للمنطقة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال دراسة التراث الطبيعي، وتسليط الضوء على الأبعاد البيئية والتاريخية للمملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز التراث الوطني وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.