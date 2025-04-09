الدفعة الـ 89.. موعد نزول حساب المواطن لشهر أبريل

يترقّب العديد من المواطنين في المملكة موعد إيداع الدفعة الـ89 من برنامج حساب المواطن، وهو أحد برامج الدعم النقدي التي أطلقتها حكومة السعودية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوفير حياة كريمة للفئات الأَولى بالرعاية، مثل كبار السن، وذوي الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم صرف دعم حساب المواطن عادةً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، وفي تلك الحالة يتم تقديم أو تأخير الإيداع حسب ما تقرره الجهات المختصة.

موعد نزول حساب المواطن

ومع اقتراب موعد صرف الدفعة الجديدة، تزداد الاسئلة حول موعد نزول حساب المواطن، خاصة مع حلول موسم الأعياد، حيث يحرص الكثيرون على معرفة التفاصيل الدقيقة الخاصة بموعد نزول حساب المواطن وكيفية الاستفادة من البرنامج، الذي أطلقته الحكومة السعودية

وأعلن البرنامج أن صرف دفعة أبريل 2025 سيكون يوم الخميس 10 أبريل، الموافق 11 شوال 1446 هـ، دون أي تغيير في الموعد نظرًا لعدم تزامنه مع عطلة.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع حصلوا على الدعم في الدفعات السابقة، مما يعكس مدى أهمية هذا البرنامج في دعم شرائح كبيرة من المجتمع.

وأعلن البرنامج صدور نتائج الأهلية للدفعة 89، حيث يمكن للمستفيدين التحقق منها عبر تطبيق حساب المواطن أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية.

خطوات الاستعلام عن الأهلية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل الدخول باستخدام “اسم المستخدم” و”كلمة المرور”.

إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال.

الضغط على خيار “الاستعلام عن نتائج الأهلية”.

إدخال رقم الهوية، ثم النقر على زر البحث لعرض النتيجة بالتفصيل.

يتيح البرنامج أيضًا إمكانية الدخول إلى قسم “الدفعات المالية” لمعرفة تفاصيل مبالغ الدعم، ويُقدّم خدمة الحاسبة التقديرية التي تساعد المستفيدين في حساب المبلغ المتوقع وفقًا لعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل.

موعد نزول حساب المواطن

ومع اقتراب موعد الإيداع، يأمل المواطنون أن يُساهم الدعم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، فيما شدد البرنامج على أهمية تحديث البيانات بشكل منتظم لضمان استمرار الاستحقاق وتفادي وقف الدعم.

وكان حساب المواطن أعلن عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عن موعد نزول حساب المواطن قائلاً إنه سيتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين.

الفئات المؤهلة للاستفادة من البرنامج: