عودة صفقة الموسم لحسابات النصر.. هل تٌحسم في الصيف؟

كشف تقارير صحفية عن عودة صفقة الموسم من جديد لنادي النصر في ظل البحث عن تدعيمات جديدة للفريق خلال الصيف المقبل من أجل المنافسة بقوة على البطولات وبالتحديد بطولة دوري روشن.

وذكر الصحفي الموثوق أليكس بأن الجناح الياباني ميتوما لاعب فريق برايتون الإنجليزي عاد للحسابات من جديد وأصبح الآن ضمن أهداف النصر في الصيف القادم.

وكان النصر استهدف ميتوما خلال يناير الماضي ولكن رفض برايتون في التفريط في اللاعب في هذا التوقيت وقد يعيد التفكير في هذا الأمر في حال تلقى عرضا من الصعب رفض.

أرقام ميتوما مع برايتون هذا الموسم

وخاض ميتوما مع برايتون هذا الموسم 36 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف بواقع 7 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فيما نجح في صناعة 3 أهداف في في بطولة الدوري الإنجليزي.