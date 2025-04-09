قرار جديد في النصر بشأن عودة بروزوفيتش للتدريبات

كشفت تقارير صحفية عن قرار جديد في النصر من أجل عودة بروزوفيتش من جديد للتدريبات الجماعية استعدادا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية بأن بروزوفيتش الدولي الكرواتي سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أ<ل حسم موقفه النهائي من المشاركة في التدريبات.

أرقام بروزوفيتش مع النصر

وخاض الدولي الكرواتي مع النصر خلال الموسم الجاري في 33 مباراة ونجح في تسجيل هدف وحيد في بطولة دوري روشن فيما نجح في صناعة 6 أهداف بواقع 5 أهداف بالدوري وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يلقي أداء بروزوفيتش مع النصر هذا الموسم قبول من جانب جماهير العالمي والذي يرغب في أداء أكبر وحضور أفضل من الحالي من جانب الدولي الكرواتي.