بأكثر من 25 ألف رحلة سنويًا.. تخصيص “مطار ملهم” كأحد مطارات الطيران العام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخصيص “مطار ملهم” كأحد مطارات الطيران العام، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والرحلات الفاخرة.

ويتميز المطار الذي تتجاوز مساحته أكثر من 140 ألف متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 25 ألف رحلة سنويًا، مما يجعله ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي.

كما يشهد المطار تطوراً ملحوظاً في خدمات الطيران الخاص، حيث يعمل على جذب مشغلي الطائرات الخاصة ومقدمي الخدمات المتكاملة، مما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لإنشاء بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطيران، مع تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المسافرين ومالكي الطائرات الخاصة.

كما يُتوقع أن يسهم “مطار ملهم” في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الطيران العام، مدعوماً ببنية تحتية متطورة وسياسات داعمة لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.