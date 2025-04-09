تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية.. إليك التفاصيل

في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تفيد بإمكانية إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة في السعودية، واستبدالها بتأشيرة زيارة مفردة فقط.

وأثارت هذه الأنباء الكثير من التساؤلات والقلق بين المقيمين، خاصة أولئك الذين يتطلعون إلى زيارة أفراد عائلاتهم في المملكة.

ورغم تلك الأنباء، لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي حول إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة. وبالتالي، تبقى التأشيرات بنوعيها، المفردة والمتعددة، متاحة للمقيمين والزوار في السعودية.

من جهة أخرى، ومع اقتراب موسم الإجازات الصيفية، تزايد الإقبال على تأشيرات الزيارة العائلية، حيث يسعى العديد من المقيمين لاستقدام أفراد عائلاتهم لفترات مختلفة، ما يعكس أهمية هذه التأشيرات في تسهيل التواصل بين العائلات المقيمة في المملكة.

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية لعام 2025

حتى الآن، لم تُعلن المديرية العامة للجوازات عن إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة. لذا، لا يزال بإمكان المقيمين تمديد تأشيرات زيارة عائلاتهم عبر منصة أبشر أو البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية. ويمكن للأفراد تمديد تأشيرات الزيارة العائلية عبر الخطوات التالية:

1. تجديد التأمين الصحي لمدة 3 أشهر، بداية من تاريخ انتهاء التأشيرة.

2. سداد رسوم التأمين الصحي بقيمة 100 ريال سعودي باستخدام رقم الحدود.

3. تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

4. تحديد التأشيرة التي يرغب المقيم في تمديدها.

5. النقر على “تمديد” لإتمام عملية التجديد.

6. تمديد التأشيرة لمدة 3 أشهر إضافية.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

– تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية وختمه ومصادقته إلكترونيًا من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.

– إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم.

– إقامة سارية المفعول للمقيمين.

– أن يكون الشخص المطلوب من الأقارب من الدرجة الأولى.

– بالنسبة للمقيمين أن يكون طالب التأشيرة يحمل إقامة عمل وليس مرافق.

للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، يتعين على المقيم أو الزائر تلبية مجموعة من الشروط التي تشمل:

– إرسال جميع المستندات المطلوبة.

– أن تكون الزيارة لأغراض عائلية فقط، وليس للعمل.

– تسديد كافة الرسوم المرتبطة بإصدار التأشيرة.

– أن يكون جواز سفر المتقدم ساري المفعول.

– أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

– أن يكون المتقدم قد حصل على اللقاحات المطلوبة ضد الأمراض المعدية.

– أن يخضع المتقدم لفحص طبي شامل.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن المقيم من تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهي:

– أن تكون مدة صلاحية التأشيرة المتبقية 7 أيام أو أقل.

– ألا يكون قد مر 3 أيام على انتهاء التأشيرة.

– أن يكون الزائر موجودًا داخل المملكة عند طلب التمديد.

– سداد رسوم تمديد التأشيرة.

– أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول أثناء التمديد.

إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية عبر أبشر

لتسهيل الإجراءات، أطلقت المديرية العامة للجوازات السعودية خدمة تجديد تأشيرات الزيارة العائلية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، مما يسمح للمقيمين والزوار بتحديث تأشيراتهم بسهولة. وتتمثل خطوات التمديد كما يلي:

1. الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

2. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

3. اختيار خدمة “تجديد التأشيرات” من القائمة.

4. تحديد نوع التأشيرة (الزيارة العائلية).

5. تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، بناءً على الوثائق الرسمية.

6. دفع رسوم التأمين الصحي الإلزامي بقيمة 100 ريال سعودي.

7. إدخال رقم الحدود الخاص بالزائر.

8. مراجعة البيانات المدخلة قبل تأكيد الطلب.

9. إرسال الطلب وحفظ رقم الطلب وإيصال السداد للمتابعة.

تظل تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية أداة هامة لتسهيل التواصل بين المقيمين وأسرهم، سواء عبر التأشيرات المفردة أو المتعددة. رغم الأنباء المتداولة حول إمكانية تعديل نظام التأشيرات، تبقى الإجراءات الحالية متاحة للمقيمين.

وفي ضوء ذلك، تواصل المملكة تقديم تسهيلات عبر منصة أبشر لضمان عملية تمديد التأشيرات بكل سهولة وسرعة، مما يساهم في تعزيز الروابط العائلية والتواصل الاجتماعي داخل أراضيها.