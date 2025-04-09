قضاة أمريكيون يمنعون إجراء ترحيل فنزويليين

اتخذ قضاة فيدراليون أمريكيون في نيويورك وتكساس اليوم الأربعاء إجراءات قانونية لمنع الحكومة من ترحيل خمسة فنزويليين من البلاد حتى يتمكنوا من التصدي لمحاولة الحكومة لترحيلهم بموجب قانون نادرا ما يتم تطبيقه ،يمنح الرئيس سلطة سجن وترحيل اشخاص من غير المواطنين في أوقات الحرب.

وتم تحديد هوية الرجال الخمسة على أنهم ينتمون إلى عصابة ترين دي أراجوا، وهو ما يشكك فيه محاموهم .

وتحتجز السلطات الأمريكية ثلاثة رجال في منشأة في تكساس بينما يتم تحتجز اثنين آخرين في منشأة في مقاطعة أورانج بنيويورك. وهناك رجل واحد في تكساس مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، ويخشى من عدم حصوله على الرعاية الطبية حال تم ترحيله.

ووقّع القاضي فرناندو رودريجيز جونيور أمرا تقييديا مؤقتا في تكساس، بينما قال القاضي ألفين ك. هيلرشتاين في جلسة استماع في نيويورك إنه يعتزم أن يوقع أيضا أمرا تقييديا مؤقتا لمنع الترحيلات أثناء استمرار نظر الطعون القضائية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع فنزويلا، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب دفعت بالقول إن أعضاء عصابة ترين دي أراجوا يغزون الولايات المتحدة.

وقامت سلطات الهجرة الأمريكية بالفعل بترحيل أكثر من 100 شخص وأرسلتهم إلى سجن سيء السمعة في السلفادور دون السماح لهم بتقدم بطعون على ترحيلهم أمام المحاكم .