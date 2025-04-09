قرار نهائي من بيرشكوت البلجيكي بشأن مصير الصحفي والغامدي بعد الهبوط

كشفت تقارير صحفية عن قرار نهائي من جانب نادي بيرشكوت البلجيكي بشأن الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي بعد هبوط النادي بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية قبل نهاية الدوري بـ4 جولات فقط وعدم تحقيق أي فوز في المرحلة النهائية من عمر بطولة الدوري.

وذكرت التقارير بأن بيرشكوت قرر عودة مروان الصحفي وفيصل الغامدي من جديد للاتحاد بنهاية الموسم مع عدم التمديد إلا في حال قرر الاتحاد أمر آخر.

ويعد بيرشكوت البلجيكي أحد الأندية التي تملكها مجموعة «يونايتد وورلد»، التي في حوذتها العديد من الأندية الأورويبة ومنها شيفيلد يونايتد الإنجليزي وبيرشكوت البلجيكي، والمملوكة للأمير عبد الله بن مساعد.

وخاض مراون الصحفي حسب موقع الأرقام والإحصائيات ترانسفير موقع مع بيرشكوت هذا الموسم 24 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف جميعهم في المرحلة الأولى من الدوري ونجح في صناعة هدف بالدوري.

فيما خاض فيصل الغامدي مع نادي البلجيكي في 25 مباراة ولم ينجح في التسجيل ولكنه نجح في الصناعة بالمرحلة الأولى بالدوري.