الزمالك يودع الكونفدرالية.. والجماهير تطالب برحيل الإدارة

ودع فريق الزمالك المصري بطولة الكونفدرالية بالخسارة بهدف دون رد أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بحضور أكثر من 30 ألف مشجع.

جاء هدف المباراة الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب سيهلي ندولي في الدقيقة 79.

وكان الزمالك يحتاج للفوز في المباراة بهدف نظيف فقط ولكن دون تلقي أي أهداف خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فيما طالبت جماهير الزمالك التي تواجدت في مدرجات ستاد القاهرة الدولي بضرورة مغادرة مجلس الإدارة والرحيل وعدم الاستمرار حتى انتهاء مدة رئاسة النادي.

فيما هاجمت الجماهير أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بسبب عدم تنفيذ مطالب وأهداف الفريق في الوقت الحالي بالتجديد للاعبين وآخرهم عدم النجاح في تجديد عقد جناح الفريق أحمد سيد زيزو.