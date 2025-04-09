بنسبة 6.9%.. الطاقة الشمسية تعزز حصتها في الكهرباء العالمية

ارتفعت حصة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء على مستوى العالم إلى 6.9% خلال 2024، من 5.6% للعام الذي سبقه، وفقا لتقرير لمركز الأبحاث في مجال الطاقة “إمبر”.

وبنمو تجاوز 29%، أضافت الطاقة الشمسية كمية كهرباء فاقت ضعف ما قدمته أي مصدر آخر خلال العام، مما جعلها ركيزة أساسية في تحول العالم نحو الطاقة المستدامة.

برزت الصين كعملاق في هذا القطاع، إذ ساهمت بـ250 تيراوات/ساعة، أي ما يعادل 53% من الزيادة العالمية في الطاقة الشمسية، متفوقة بأربعة أضعاف على الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية.

وقد تزامن هذا التقدم مع نمو مصادر الطاقة النظيفة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة المائية والنووية، لترتفع حصة الكهرباء الخضراء عالميًا إلى 41% في 2024، مقابل 39.5% في 2023، مما يعزز الآمال في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ورغم التقدم في الطاقة الشمسية، حافظت الكهرومائية على صدارتها كأكبر مصدر للكهرباء النظيفة بنسبة 14.3%، تلتها الطاقة النووية بنسبة 9%، ثم طاقة الرياح التي سجلت نموًا بنسبة 8% بفضل تعزيز القدرات الإنتاجية، على الرغم من تباين سرعات الرياح.

ولا يزال الفحم يهيمن على مشهد توليد الكهرباء عالميًا بنسبة 34.5%، يليه الغاز الطبيعي بنسبة 22%، مما يشير إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة ما زال يواجه تحديات كبيرة.