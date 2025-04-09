في غياب أمريكا.. مجموعة السبع تبحث عن مخرج من تداعيات رسوم ترمب

عقدت دول مجموعة السبع اجتماعًا لمناقشة التحركات المستقبلية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير بفرض رسوم جمركية شاملة في ظل غياب الولايات المتحدة عن الطاولة، حسبما أفاد وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين في روما، أوضح جورجيتي أن الدول الست الأخرى في المجموعة تبادلت الأفكار حول كيفية نزع فتيل الأزمة الناشئة، مع التركيز على إقناع إدارة ترمب بالدخول في حوار بنّاء يفضي إلى حلول عقلانية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده رحبت بخطوة ترمب المفاجئة اليوم، والتي تضمنت تعليق بعض الزيادات الجمركية لمدة 90 يومًا، وهي إشارة ربما تعكس محاولة لتهدئة التوترات التي أثارتها سياساته التجارية.

وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس الأمريكي إلى التزام الهدوء، مؤكدًا أن الأمور ستستقر في نهاية المطاف، وذلك وسط تصاعد الجدل حول تأثير هذه الرسوم على استقرار الأسواق العالمية.

يأتي هذا النقاش في سياق حرب تجارية متصاعدة أطلقها ترمب، تثير مخاوف من تبعات اقتصادية واسعة النطاق.

وتسعى مجموعة السبع، بقيادة دول مثل إيطاليا، إلى صياغة استراتيجية موحدة تحمي مصالحها مع الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن، في محاولة لاحتواء التصعيد واستعادة التوازن في العلاقات التجارية الدولية.