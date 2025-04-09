60 اتفاقية و50 شريكا استراتيجيا في ختام منتدى الاستثمار الرياضي

اختتمت اليوم أعمال النسخة الأولى من منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)، الذي أقيم بمدينة الرياض على مدى ثلاثة أيام، برعاية من وزارتي الرياضة والاستثمار، وبمشاركة أكثر من 20 دولة، وحضور نوعي لصناع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وشهد المنتدى حضورًا لافتًا تجاوز 2,800 مشارك، وأكثر من 3,500 مشارك في ورش العمل، إلى جانب أكثر من 30 مليون مشاهدة رقمية للمحتوى المرتبط بالحدث، في مؤشرات تعكس الاهتمام المحلي والدولي المتزايد بتحول الرياضة إلى قطاع اقتصادي حيوي.

وأبرز المنتدى فرص الخصخصة، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في الإعلام والرياضات الإلكترونية، مؤكدًا أن الرياضة السعودية تسير بخطا ثابتة لتكون رافدًا اقتصاديًا مستدامًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووُقع خلال المنتدى أكثر من 60 اتفاقية استثمارية، بمشاركة أكثر من 50 جهة وشريكًا إستراتيجيًا، إلى جانب تنظيم أكثر من 50 جلسة وورشة عمل شارك فيها 140 متحدثًا دوليًا ومحليًا، شكلوا منصة حوارية ثرية لرسم ملامح المستقبل الرياضي في المملكة.

واختتمت الجهات المنظمة المنتدى برسالة طموحة، أكدت فيها أن هذه النسخة ما هي إلا بداية لمسيرة من المنتديات القادمة، التي ستواصل دعم الحراك الاستثماري الرياضي، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لصناعة الرياضة.