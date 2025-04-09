ميتوما يحسم مصيره من الانضمام للنصر في الصيف

كشفت تقارير صحفية عن رد اللاعب الياباني ميتوما لاعب فريق برايتون الإنجليزي على اهتمام واستفسار نادي النصر والذي جاء من جانب المسؤولين خلال الفترة الماضية ومنذ يناير الماضي.

وذكرت شبكة talksport بأن ميتوما يرفض الانضمام للنصر خلال الصيف المقبل ورفض استفسار النادي العاصمي مما يؤكد صعوبة الصفقة حتى الآن.

وكان النصر استهدف ميتوما خلال يناير الماضي ولكن رفض برايتون في التفريط في اللاعب في هذا التوقيت وقد يعيد التفكير في هذا الأمر في حال تلقى عرضا من الصعب رفض.

أرقام ميتوما مع برايتون هذا الموسم

وخاض ميتوما مع برايتون هذا الموسم 36 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف بواقع 7 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فيما نجح في صناعة 3 أهداف في في بطولة الدوري الإنجليزي.