باريس سان جيرمان يقلب الطاولة ويفوز على أستون فيلا بثلاثية بالأبطال

نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

المباراة شهدت تقدم أستون فيلا في المباراة عن طريق مورجان روجرز في الدقيقة 35 قبل أن يعود باريس سان جيرمان سريعا في الدقيقة 39 عن طريق ديزيري دوي، وفي الدقيقة 49 سجل باريس سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق كفاراتسخيليا، وفي الدقيقة 92 سجل نونو مينديز الهدف الثالث لباريس سان جيرمان.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة منتظرة بين الفريقين ومن المرتقب أن تشهد إثارة ومتعة بين الفريقين.