برشلونة يكتسح دورتموند برباعية ويضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا

وضع نادي برشلونة الإسباي قدما في الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه الكبير على أرضه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، برباعية دون مقابل، ضمن مواجهات ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ثنائية ليفاندوفسكي تزين رباعية برشلونة

سجل رباعية العملاق الكتالوني كل من رافينيا في الدقيقة 25، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 48، 66، بالإضافة إلى لامين يامال في الدقيقة 77.

برشلونة يصطدم بدورتموند من جديد

ويلتقي فريقي برشلونة وبوروسيا دورتموند من جديد في لقاء الإياب، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 من شهر أبريل، والمقرر إقامته على ملعب سيجنال إيدونا بارك» معقل دورتموند.