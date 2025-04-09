وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان سبل تكثيف التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، والسودان، واليمن، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، و مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.