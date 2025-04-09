الكشف عن المبلغ المقدم من المهيدب لشراء جميع تذاكر مباراة النصر ويوكوهاما

كشفت تقارير صحفية عن أن إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر الأسبق أودع نحو 700 ألف ريال في حساب نادي النصر من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكدت التقارير بأنه تقرر توزيع تلك التذاكر من خلال مجلس الجمهور مجانًا للجماهير الراغبة في مساندة الفريق من المدرجات أمام منافسه الياباني.

من جهة أخرى قرر المهيدب حسب التقارير رصد مكافآت مجزية للاعبين حال بلوغ الدور نصف النهائي، وأخرى عند التتويج بالبطولة القارية في نسختها الأولى.

وكان رئيس النصر الأسبق كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: تم شراء تذاكر الملعب كاملة لجماهير النصر في مواجهة يوكوهاما هذا أقل شيء نقدمه لجمهور الشمس العظيم.

موعد مباراة النصر ويوكوهاما

ويخوض النصر مباراته الهامة أمام يوكوهاما يوم 26 من أبريل الجاري على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة في الـ 26 من أبريل الجاري.

وكان النصر نجح في التأهل لربع النهائي بعد الفوز على الاستقلال الإيراني.