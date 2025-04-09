“حساب المواطن”: بدء إيداع دعم أبريل “شاملا الدعم الإضافي”

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل.

وذكر البرنامج عبر حسابه على “إكس”، إن الإيداع يشمل الدعم الإضافي، للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم في البرنامج، لافتا إلى أن الإيداع يستمر حتى نهاية الخميس المقبل.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع حصلوا على الدعم في الدفعات السابقة، مما يعكس مدى أهمية هذا البرنامج في دعم شرائح كبيرة من المجتمع.

وأعلن البرنامج صدور نتائج الأهلية للدفعة 89، حيث يمكن للمستفيدين التحقق منها عبر تطبيق حساب المواطن أو من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية.

خطوات الاستعلام عن الأهلية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل الدخول باستخدام “اسم المستخدم” و”كلمة المرور”.

إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال.

الضغط على خيار “الاستعلام عن نتائج الأهلية”.

إدخال رقم الهوية، ثم النقر على زر البحث لعرض النتيجة بالتفصيل.

يتيح البرنامج أيضًا إمكانية الدخول إلى قسم “الدفعات المالية” لمعرفة تفاصيل مبالغ الدعم، ويُقدّم خدمة الحاسبة التقديرية التي تساعد المستفيدين في حساب المبلغ المتوقع وفقًا لعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل.