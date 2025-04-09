“جوازك إلى العالم”.. نافذة على الثقافة السودانية في الخبر

انطلقت في مدينة الخبر اليوم، فعالية “جوازك إلى العالم” التي تستضيف الجالية السودانية في احتفالية ممتدة حتى السبت المقبل، تقدم خلالها تجربة ثقافية متكاملة في حديقة إسكان الخبر.

وعلى مدار أربعة أيام، يغوص الزوار في عالم التراث السوداني الغني من خلال عروض فنية مبهرة، وتذوق المأكولات التقليدية، والتعرف على العادات التي تعكس الهوية السودانية العريقة.

تتألق الفعالية بحفلات موسيقية يحييها كوكبة من نجوم الغناء السوداني، مثل أبو القاسم ود دوبا، وانصاف مدني، وجمال فرفور، وإيمان الشريف، وغيرهم، حيث يمزجون بين الألحان التقليدية والإيقاعات الحديثة التي تحمل بصمة التنوع الثقافي للسودان.

وتتخلل الأمسيات عروض تراثية مميزة مثل رقصات الكتمبالا والمردوم والالقارة، فضلاً عن استعراض للأزياء السودانية التي تبرز جمال النقوش والأقمشة المحلية من مختلف المناطق.

ولا تكتمل التجربة دون تذوق الأطباق السودانية الأصيلة مثل العصيدة والقراصة والتقلية، التي تقدم في أجواء دافئة تعكس روح الكرم والضيافة.

تهدف هذه المبادرة، التي تنظمها “جوازك إلى العالم”، إلى تعريف الجمهور متعدد الجنسيات بجماليات الحياة السودانية، من الفنون إلى المطبخ والتقاليد، مؤكدةً دورها في مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب.