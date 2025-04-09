تطورات جديدة بشأن مفاوضات الهلال لتجديد عقد الدوسري

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات مسؤولي نادي الهلال لتجديد عقد سالم الدوسري لمدة عامين في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وكتب الصحفي عبدالله الحنيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: “مفاوضات إدارة الهلال مع القائد سالم الدوسري تسير على نحو إيجابي. الطرفان متفقان على مدة العقد “عامان” والتفاصيل الكبرى، ولازالت المفاوضات قائمة على بقية بنود العقد”.

أرقام سالم الدوسري مع الهلال

وشارك سالم الدوسري مع الهلال هذا الموسم في 39 مباراة ونجح في تسجيل 16 هدفا فيما صنع 13 هدف آخرين ونجح في تسجيل 7 أهداف بالدوري وهدف في كأس الملك و8 أهداف بدوري أبطال آسيا للنخبة فيما نجح في صناعة 11 هدف في الدوري وهدف في كأس السوبر السعودي وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأمير الوليد بن طلال نجح في إنهاء أزمة تجديد سالم الدوسري بنجاح خلال الأيام الماضية ليتوصل لاتفاق مع اللاعب على التجديد وإنهاء كافة الأمور الخاصة بهذا الأمر.